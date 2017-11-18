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18 Kasım 2017 14:10

Milas’ta şoförlere 2 günlük eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Şoförler Odası işbirliğinde Milas’taki şoförlere 2 günlük bir eğitim verildi.

Milas’ta şoförlere 2 günlük eğitim

18 Kasım 2017 14:10

Öfke kontrolü ve çağımızın hastalığı stres ile baş etme yollarının anlatıldığı eğitimlerde, hijyen, müşteri memnuniyeti ve kişisel imaj konuları aktarıldı.


Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eyüp Akçetin, Öğr. Gör. Dr. Deniz Şarlak ve Öğr. Gör. Mahmut Beler tarafından Milas’ta verilen; ‘Öfke ve Stres Yönetimi’, ‘Kurum Kültürü ve Müşteri Memnuniyeti’ ile ‘Kişisel İmaj ve Kişisel Hijyen’ konuları anlatıldı.


Yoğun bir katılım sağlandığı ve iki gün boyunca Milas Şoförler ve Otomobilciler Odası’nda verilen eğitim çalışmasına, Oda Başkanı Nurol Paskal, oda yönetim kurulu üyeleri ve ilçe genelindeki şoförler katıldı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde ulaşım hizmeti sunan özel toplu taşıma şoförlerine yönelik eğitimde; yolcu-sürücü ilişkileri, sürücünün kişisel davranışları, toplumsal kurallar örneklerle anlatıldı.


Stresten kurtulmak için öfkenizi yenmeniz gerekli


Şoför esnafının çok zor bir işi yaptığını belirten Öğr. Gör. Dr. Deniz Şarlak; “Karşılaştığınız her zorluk, yaşadığınız her olumsuzluk sizlerde bir gerginlik, bir strese neden oluyor. Bu da doğal olarak sizleri daha da öfkeli bir insana dönüştürüyor. Böyle bir durumda işinizi sağlıklı bir şekilde yapamazsınız. Dolayısıyla işinizdeki mutsuzluk, size-ailenize-çevrenize yansır. Bunu önlemenin bir tek yolu var. Öfkenize hâkim olmak. Öfkenizi kontrol etmenizin birkaç yolu var. Bunlardan biri, içinizden 10’a kadar saymak. Derin bir nefes almak. Birkaç saniye içinde de olsa işinizi, kendinizi ve ailenizi düşünmek” diyerek, öfke kontrolünün nasıl sağlanacağını ve çağımızın hastalığı olarak kabul edilen stresten nasıl kurtulacağını eğlenceli bir dil ve ilginç örneklerle anlattı.




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