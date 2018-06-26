Milas’ta sokak hayvanına silahlı saldırı

Yaralı hayvan, barınak yetkilileri tarafından bulunduğu yerden alınarak, tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü.

Milas’a bağlı Güllük Mahallesi’nde Orjan Sitesi ile Güllük Limanı girişi arasında hayvansever E.T. tarafından fark edilen yaralı köpek, durumun barınak yetkililerine bildirilmesiyle bulunduğu yerden alınarak, Bodrum’da özel bir veteriner kliniğine götürüldü. Yaralı halde bulunan köpeği veterinere götüren barınak yetkilileri köpeğin röntgeninin çekilmesinin ardından gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Köpeğin yapılan muayenesinde ve çekilen röntgen sonucunda ayağından ateşli silah saldırısı sonucu yaralandığı tespit edildi.

Yapılan muayenenin ardından durum Güllük Jandarma Komutanlığı’na bildirilmesiyle olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için bölgede soruşturma ve inceleme başlatıldı. Bu vahşeti gerçekleştirenlerin kişi ya da kişilerin insanlığından şüphe edilmeli diyen Güllüklü hayvansever; “Olayla ilgili bilgisi olan herkesten yardımcı olmalarını, tanıklık yapmalarını rica ediyoruz. Sessiz kalmak suça ortak olmak demektir. Bunun peşini bırakmayacağız, Yine o bölgede geçtiğimiz haftalarda zehirlenen köpeğimizle ilgili de araştırmalarımız da sürüyor. Suçlu ya da suçluların bulunup cezalarını çekmesi için, bilgisi olan herkesten yardımcı olmalarını tekrar tekrar rica ediyoruz” dediler.