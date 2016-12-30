Milas’ta sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Muğla Milas’ta meydana gelen olayda bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı.

Milas’ın Hacıilyas Mahallesi Kadıağa Caddesi’nde bir işletmede çıkan sözlü tartışma sonucunda, bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgiye göre; meydana gelen olayda, bir işletmede çalışan Tarkan Çelik ile ismi Yusuf olduğu iddia edilen bir şahısla arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Yusuf, Çelik’i karnından bıçakladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, yaralı Çelik’i Özel İzan Sağlık Hastanesine sevk etti.

Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.