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04 Aralık 2017 15:14

Milas’ta sokakta yaşayan yaşlı kadın yardımı reddediyor

Muğla Milas’ta 4 aydır sokakta yaşayan yaşlı bir kadın, devletten ve vatandaşlardan gelen yardım çağrılarını geri çevirerek sokakta kalmaya devam ediyor.

Milas’ta sokakta yaşayan yaşlı kadın yardımı reddediyor

04 Aralık 2017 15:14


Milaslı 67 yaşındaki Ummahan Çubukcu, 4 aydır ilçedeki Hacı İlyas Mahallesi Menteşe Caddesi’nde sokakta yaşıyor. Geceleri caddede bulunan bir alışveriş mağazasının kenarında uyuyan, gündüzleri ise bankta oturan Çubukcu’yu görenler ise büyük bir üzüntü yaşıyor. Toplumu derinden etkileyen durum karşısında hemen devreye giren Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kış günü sokakta uyuyan kadına yardım etmek için seferberlik ilan ettiler.


Yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde yaşlı kadının barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir dizi yardım çağrısı yapıldı. Ancak akrabalarıyla görüşmediği öğrenilen Çubukcu, vatandaştan ve devletten gelen yardım çağrılarını geri çeviriyor.


Sık sık yaşlı kadının bulunduğu caddeye gelen polis ve zabıta ekipleri, Çubukcu ile görüşerek onu yardımları kabul etmesi için ikna etmeye çalışıyor. Yoğun mesailerinden vakit ayırarak konuyla ilgilenen polis ve zabıta ekiplerinin söylediklerine kulak asmayan Çubukcu, “Ben sokakta mutluyum. Kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Akrabalarım var ama onlarla görüşmek istemiyorum. Sokakta yaşamak istiyorum” diyerek cadde esnafı başta olmak üzere herkesi üzüyor.




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