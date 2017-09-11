Milas’ta su israfı tepki çekiyor

Su sıkıntısının yaşandığı yaz döneminde yanlış sulama yüzünden karayoluna dökülen sular, trafiği tehlikeye düşürmeye başladı.

Milas Belediyesi Park ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından, Milas-Bodrum karayolunda bulunan orta refüjdeki bitkileri sulamak için kullanılan fıskiyeler, bitkiler dışında karayolunu sulamaya başladı. Yaşanılan bu durum sürücülerin ve vatandaşların tepkisini çekti.

Sulama fıskiyeleri sisteminin, yanlış sulaması sebebiyle karayolunu sulayarak su israfı yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, “Milas Belediyesi Park ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından; karayolunda bulunan orta refüjdeki bitkileri sulamak için konulan fıskiyeler, bitkiler dışında her yeri suluyor. Karayolunu sulayan fıskiyeler, hem su israfına yol açıyor hem de karayolundaki sürücülerin canını tehlikeye atıyor. Karayolunu kayganlaştıran sular, trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Yanlış şekilde olan sulama sisteminin bir an önce değişmesi gerekiyor” dediler.

Vatandaşlar, yanlış sulama nedeniyle karayolunun adeta bir gölete döndüğünü kaydederek: “Yanlış sulama yüzünden, karayolu kenarında gölet oluştu. Yetkili mercilerden, yaşanan su israfının son bulması için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Çünkü hem su israfı yaşanıyor hem de insanların canı tehlikeye atılıyor.” diyerek duruma tepki gösterdiler.