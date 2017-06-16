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16 Haziran 2017 17:40

Milas’ta temel kazısında tarihi kalıntılar çıktı

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir inşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında, ilk bulgulara göre tarihi bir mezar ve bir sütun olduğu düşünülen kalıntılar bulundu.

Milas’ta temel kazısında tarihi kalıntılar çıktı

16 Haziran 2017 17:40


Milas’ta Atatürk Bulvarı, İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki bir inşaat alanında Milas KOM Grup Amirliğinin yapmış olduğu istihbarat çalışması sonucu alanda tarihi eserin varlığı bilgisiyle ortaya çıkan olay üzerine kazı çalışması durdurulurken, inşaat sahibi, yıkım şirket sorumlusu ve kepçe operatörünün ifadeleri alındı.


Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yanında sürdürülen temel kazısında çıkan kalıntıların tarihi mezar olduğu bilgisi elde edilmesiyle, mezarın yeri tespit edilerek durum Müze Müdürlüğü’ne aktarıldı.


Müze yetkilileri tarafından yapılan çalışma sonucu mezar odalar olabileceği değerlendirilerek alandaki temel kazısı çalışmaları durduruldu. Önümüzdeki günlerde alanda kurtarma çalışmalarının başlaması bekleniyor.




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