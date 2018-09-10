Milas'ta tır, park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, seyir halinde bulunan bir tırın, park halindeki başka bir tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Milas-Yatağan Karayolu, Tuzabat Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cavit M. idaresinde bulunan 09 C 0913 plakalı tır, Yatağan istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı güzergah üzerinde park halinde bulunan, araç sürücüsü Mehmet Hamdi E.'nin içerisinde dinlendiği 48 EM 673 plakalı tıra çarptı.

Meydana gelen kazada 09 C 0913 plakalı tır sürücüsü Cavit M. ve park halinde bulunan tır içerisindeki Mehmet Hamdi E. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Milas-Yatağan karayolunda trafik akışı kontrollü sağlandı.