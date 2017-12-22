Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2017 17:48

Milas’ta tırın çarptığı sürücü ağır yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Milas’ta tırın çarptığı sürücü ağır yaralandı

22 Aralık 2017 17:48

Yaralı sürücü ilk olarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Kaza Milas’ta Kırcağız Mahallesi kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kırcağız Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde bulunan 61 yaşındaki Mehmet Emin Bozkurt idaresindeki 48 ABH 56 plakalı motosiklet, kavşakta ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Ferit Bacaksız idaresindeki 20 AJ 554 plakalı tırla çarpıştı.


Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Bozkurt ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Bozkurt, ilk olarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne yapılan müdahalenin ardından sağ bacağında oluşan ağır yaralanma nedeniyle daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Güvenlik güçleri meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Bozkurt’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
6
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    6°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç