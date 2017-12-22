Yaralı sürücü ilk olarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza Milas’ta Kırcağız Mahallesi kavşağında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kırcağız Mahallesi istikametinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde bulunan 61 yaşındaki Mehmet Emin Bozkurt idaresindeki 48 ABH 56 plakalı motosiklet, kavşakta ışık ihlali yaptığı ileri sürülen Ferit Bacaksız idaresindeki 20 AJ 554 plakalı tırla çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Bozkurt ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bozkurt, ilk olarak 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne yapılan müdahalenin ardından sağ bacağında oluşan ağır yaralanma nedeniyle daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Güvenlik güçleri meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Bozkurt’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.