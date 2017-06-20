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20 Haziran 2017 21:37

Milas’ta tırla otomobil çarpıştı; biri ağır, 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır, 2 kişi yaralanırken; kontrolden çıkan TIR bir otomobili de hurdaya çevirdi.

Milas’ta tırla otomobil çarpıştı; biri ağır, 2 yaralı

20 Haziran 2017 21:37


Milas’ta Labranda Bulvarı, Milas Adliyesi önünde meydana gelen trafik kazasında, 33 yaşındaki Mustafa Karyağdı idaresindeki 09 LJ 994 plakalı TIR, 66 yaşındaki Mehmet Çandır idaresindeki 48 KN 192 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan maden yüklü TIR park halinde bulunan 48 LJ 593 plakalı otomobile de çarparak hurdaya çevirirken, istinat duvarına çarparak durabildi.


Meydana gelen kazanın ardından 48 KN 192 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Çandır araçtan savrularak ağır yaralanırken; aynı araçta bulunan 68 yaşındaki Fatma Kadın Çandır da yaralandı.


Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken; TIR sürücüsü Mustafa Karyağdı ise ifadesine başvurulmak üzere Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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