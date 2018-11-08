Milas'ta 'Toprak değil, can olsun' etkinliği

Muğla'nın Milas ilçesinde 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi tarafından Organ Doku ve Bağış Birimi Koordinatörlüğü'nde, ‘3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası' dolayısıyla stant kurularak, vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı. Stantta görev yapan yetkililer vatandaşlara organ bağışının önemini anlattı.

Ülkemiz genelinde birçok hasta sağlığına kavuşabilmek için ‘toprak değil, can olsun' umuduyla organ bağışı bekliyor. Bu kapsamda, vatandaşlar da bilinç oluşturulması adına dünyada her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında ‘Organ Bağışı Haftası' etkinlikleri düzenlenirken, Milas'ta 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde ve Atapark'ta stant açıldı. Oluşturulan stantlarda yetkililer, vatandaşları organ bağışı konusunda bilgilendirilirken, gönüllülerden ise bağış alındı.

Etkinlikler kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu'nda ve Sabahattin Akyüz Fen Lisesi'nde Milas İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde organ bağışı hakkında öğrencilerin bilgilendirmesi adına 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukcuoğlu ve Organ Doku ve Bağış Birimi Koordinatörü Dağıstan Daniş tarafından eğitim verilecek.

Türkiye genelinde 427 Bin 574 kişi organ bağışı bekliyor

Hafta dolayısıyla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi, Organ Doku ve Bağış Birimi Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye genelinde 427 Bin 574 kişinin organ bağışı beklediği ifade edilirken, Muğla genelinde 16 Bin 269 bağışçı olduğu, ilçeler arasında 1828 kişiyle Milas'ın en çok bağışçıya sahip olduğu açıklandı.

3 kişi, 17 kişiye can oldu

İlçemizde 3 beyin ölümü gerçekleşmiş vakanın 17 kişiye can olduğunu belirten yetkililer, akli dengesi yerinde olan, 18 yaşını doldurmuş her vatandaşın organ bağış yapabileceğini, organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, Organ Doku ve Bağış Birimi Koordinatörlüğü'ne müracaat ederek, form doldurmaları gerektiğini belirttiler.