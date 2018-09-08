İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milas’ta trafik ışıklarında kaza; 4 yaralı

Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza 19 Mayıs Bulvarı, Kırcağız Mahallesi kavşağında meydana geldi. Erinilen bilgiye göre; Söke istikametine doğru seyir halinde bulunan ve trafik ışıklarında beklediği ileri sürülen Mustafa Yıldırım idaresindeki 16 BZ 529 plakalı otomobile, aynı güzergahta seyir halinde bulunan Kemal Özcan idaresindeki 38 ABD 395 plakalı otomobil arkadan çarptı.


Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, araç sürücüleri olayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerine sevk edile ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.