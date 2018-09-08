Milas’ta trafik ışıklarında kaza; 4 yaralı

Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza 19 Mayıs Bulvarı, Kırcağız Mahallesi kavşağında meydana geldi. Erinilen bilgiye göre; Söke istikametine doğru seyir halinde bulunan ve trafik ışıklarında beklediği ileri sürülen Mustafa Yıldırım idaresindeki 16 BZ 529 plakalı otomobile, aynı güzergahta seyir halinde bulunan Kemal Özcan idaresindeki 38 ABD 395 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, araç sürücüleri olayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerine sevk edile ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.