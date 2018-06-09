Milas’ta trafik kazaları; 2 yaralı

Kazalarda, 2 vatandaş yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

İlk kaza, Milas-Bodrum karayolu havalimanı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bodrum’dan, Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan D.K. idaresindeki 48 KF 785 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada, herhangi bir kimsenin burnu bile kanamazken, otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Hatalı sollama kaza getirdi 1 yaralı

İkinci kaza, Milas-Bodrum karayolu, Koru Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgeye göre; Koru Mahallesi’nden, Milas’a doğru seyir halinde bulunan M.K. idaresindeki 48 HK 812 plakalı otomobil, kendisiyle aynı güzergahta seyir halinde bulunan bir kamyonun hatalı sollama yapması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptığı ileri sürüldü.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü M.K. yaralanırken, güvenlik güçleri tarafından kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen kamyonun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Aynı güzergahtaki kamyona arkadan çarptı 1 yaralı

İlçemizde yaşanan son kaza ise, Yatağan-Milas karayolunda meydana geldi.

Yatağan’dan, Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan E.Y. idaresindeki 34 BEY 638 plakalı otomobil, kendisiyle aynı güzergahta seyir halinde bulunan A.Y. idaresindeki 48 CAT 63 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü E.Y. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.