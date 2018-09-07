Milas’ta trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Milas’ta Üçyol Mevkii, akıllı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçede katıldığı bir düğünden, Ağaçlıhöyük Mahallesi’ndeki evine dönüş yapmak isteyen, 28 yaşındaki Faik Armağan Özdemir kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan direğe çarparak ağır yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Özdemir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzan Sağlık Hastanesi kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Özdemir’in yakınları hastaneye akın ederken, güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.