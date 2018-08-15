Milas’ta trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Söke istikametine doğru seyir halinde bulunan Sevim S. idaresindeki 16 BUY 13 plakalı otomobil, çevredeki görgü tanıkları tarafından ışık ihlali yapması sonucu Kırcağız Mahallesi’nden şehir merkezine doğru seyreden Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbahası işçisi Ergün Gökbel’in kullandığı 48 KY 983 plakalı motosiklete çarptığı ileri sürüldü.

Meydana gelen kazada 48 KY 983 plakalı motosiklet paramparça olurken, otomobil sürücüsü Sevim S. ve annesi hafif şekilde, motosiklet sürücüsü Ergün Gökbel ise ağır yaralandı. Gökbel, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da olay yerine ve hastaneye gelerek bilgi aldı.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.