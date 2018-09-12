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Milas'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Milas-Bodrum karayolunda, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Milas-Bodrum karayolunda, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; bugün sabah saatlerinde Milas-Bodrum karayolunun 12. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı. Milas istikametine giderken meydana gelen trafik kazasında; 48 BS 183 plakalı araç sürücüsü Kamil Erol ile Süleyman Altınok idaresinde bulunan 48 HA 971 plakalı araç henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada; sürücü Kamil Erol hafif yaralı ve yanında yolcu olarak bulunan Hatice Erol hafif yaralı, diğer araç sürücüsü Süleyman Altınok hafif yaralı ve yanında yolcu olarak yer alan Turgut Atilla ağır yaralandı. Kazada yaralanan Atilla'nın, hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.


Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, hastanelere sevk edildi. Kaza sonrasında yolun, Bodrum istikametine tek şeritten kontrollü şekilde verildiği öğrenildi.

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