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09 Temmuz 2018 14:00

Milas’ta trafik kazası: 3 yaralı

Milas Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Milas’ta trafik kazası: 3 yaralı

09 Temmuz 2018 14:00


Milas’ın Şevketiye Mahallesi Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Şevketiye Mahallesi Dr. İsmail Hakkı Milaslı Caddesi’nde, 07 HGM 07 plakalı araç ile DF 131 YS İtalya plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yaralı Murat Çelebi, Cihangir Çelebi ve Bünyamin Oturay Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.




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