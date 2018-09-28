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Milas'ta trafik kazası: 4 yaralı

Milas-Yatağan istikametinde, iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Milas-Yatağan karayolu, Toprak Mahsulleri Ofisi kavşağında meydana gelen olayda iki araç çarpıştı. Yatağan istikametinde ilerleyen 48 UC 525 plakalı araç, kavşaktan çıkan 48 CAL 48 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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