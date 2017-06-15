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15 Haziran 2017 20:28

Milas’ta traktör kazası: 1 ölü

Muğla Milas’ın Baharlı Mahallesi’nde yaşanan traktör kazasında, 16 yaşındaki Halil Avcı yaşamını yitirdi.

Milas’ta traktör kazası: 1 ölü

15 Haziran 2017 20:28


Milas’a bağlı Baharlı Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında, 16 yaşındaki lise öğrencisi Halil Avcı hayatını kaybetti.


Baharlı Mahallesi’nde yaşanan trafik kazasında; babasına ait 48 KP 871 plakalı traktörü kullanan 16 yaşındaki Halil Avcı, yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Traktörle birlikte şarampole yuvarlanarak, başkasına ait tarlaya cansız bedeni düşen Avcı olay yerinde yaşamını yitirdi.


Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Avcı’nın cenazesi 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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