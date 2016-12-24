Milas’ta uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde Kaymakam Eren Arslan’ın başkanlığında Uyuşturucu ile Mücadele toplantısı gerçekleştirildi

Milas’ta Hükümet Konağı Toplantı Salonu’nda Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın başkanlığında, Milas İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Halit Çalmuk, Milas İlçe Emniyet Müdürü M. Cüneyt Yörükoğlu ve bazı kurum amirlerinin katılımıyla Uyuşturucu ile Mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.

Daha önce gerçekleştirilen toplantılarda gündeme gelen konuların ele alındığı toplantı sırasında yeni kararlar alınarak, uyuşturucu, alkol ve sigara konusunda kurumların yetki alanları, mücadele edilirken kurumlar arasındaki koordinasyonun önemi ve sağlanması, bağımlıların rehabilitasyonu ve takibinin belirli zaman aralıklarıyla yapılıp raporlanması, eğitim, spor gibi yararlı etkinliklerin yapılması ve mücadelede atılması gereken adımlar konuşuldu.