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Milas'ta uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Milas İlçesi Güllük Mahallesinde, Milas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güllük Mahallesinde A.

Muğla'nın Milas İlçesi Güllük Mahallesinde, Milas İl Jandarma Komutanlığı tarafından Güllük Mahallesinde A.T. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 1206 gram kubar


esrar maddesi, 4 Bin 970 TL ve 10 Euro para, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda poşet ele geçirildi. Arama sonrası evde bulunan O.İ. isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınırken, ev sahibi A.T. isimli şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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