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07 Eylül 2018 15:16

Milas’ta vatandaşlar el birliğiyle ambulansa yol açtı

Muğla’nın Milas ilçesinde, park yeri kuralına uymayan bir araç sürücüsü ‘ambulans çıkışı’na hatalı park etmesi, sağlık ekiplerinin vakaya geç ulaşmasına neden oldu.

Milas’ta vatandaşlar el birliğiyle ambulansa yol açtı

07 Eylül 2018 15:16

Ambulansın istasyondan çıkamadığını, sürekli siren çaldığını gören vatandaşlar durumu fark etmesiyle el birliğiyle aracı sürükleyerek sağlık ekiplerine yol açtılar.


Milas’ta, Merkez 1 No’lu Necibe-Rüştü Özer Aile Sağlığı Merkezi bahçesinde yer alan ‘Ambulans İstasyonu’ çıkış noktasına aracını park eden bir sürücü ambulansın hareket etmesini ve vakaya ulaşmasını engelledi. Zurnazen Festivali esnasında gerçekleşen olayda, araç sürücüsünün yaptığı bu davranış vatandaşlar tarafından tepki topladı. Ambulans ve sağlık ekipleri acil duruma yetişmek için olay yerine hareket edemeyip, hatalı park eden sürücüyü beklemek zorunda kaldı.


Sirenlerini çalarak, hatalı park eden araç sürücüne ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerini fark eden vatandaşlar, bu durum karşısında el birliğiyle aracı sürükleyerek yolu açmayı başardılar. Yolun açılmasından ardından ambulans ve sağlık ekipleri geçte olsa görevlerine devam ettiler.




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