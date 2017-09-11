Milas’ta vatandaşlardan bidonlu önlem

Çareyi yoldaki çukurun etrafına çöp bidonu yerleştirmekte bulan vatandaşlar, gereken önlemleri almayan yetkilileri eleştiriyor.

Aydınlıkevler Mahallesi’ndeki bazı yollarda bulunan demir mazgallar, kimli belirsiz kişi yada kişilerce sökülüyor. Mazgalın sökülmesiyle çukur oluşturan yağmur suyu kanalı, sürücüler için büyük tehlike yaratıyor. Çukurlardan geçen araçlarda maddi hasara neden olan çukurlar, dengeye dayalı bir sürüş gerektiren bisiklet ve motosiklet kullanıcılarını ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Yetkililerin mazgalları tamir etmemesini eleştiren mahalleli ise önlemini kendi almaya başladı.

Olası bir kazanın yaşanmaması için mahallenin çöp bidonlarını, Aydınlıkevler Mahallesi Zeybek Caddesi’ndeki mazgal ızgaralarının sökülmesiyle oluşan çukurun etrafına koyan vatandaşlar, yoldaki bakım ve onarım çalışmasını yapmayan yetkili mercileri eleştiriyor.

Milas genelinde yollarda ciddi sorunların yaşandığını ifade eden vatandaşlar, “Yollardaki sorunları bildirmemize rağmen herhangi bir girişimde bulunulmaması herkesi üzüyor. Bu tür onarım ve bakım çalışması gerektiren yollarda yaşanan kazalardan, bu çalışmaları yapmayan yetkililer de sorumludur. Birilerinin canı yanmadan bu eksik çalışmaların biran önce yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.