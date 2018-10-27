Milas'ta veteriner adayları beyaz önlüklerini giydi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Milas Veteriner Fakültesi öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.
Milas Veteriner Fakültesi kampüsünde gerçekleşen törene; AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Milas Kaymakam Vekili Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Garnizon Komutanı Hava Albay Emel Demiryakan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Veteriner Hekim Hacı Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Çınar, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Serkan Ayközen, muhtarlar, gaziler, oda, dernek, sivil toplum, kamu-kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler, öğrenci aileleri ve davetliler katıldı.
Etkinlikte, Milas Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Metin, “Geçmişten Günümüze Bilimsel Veteriner Hekimliği Tarihi” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.
Öğretim Üyesi Dr. Murat Metin'in konuşmasının ardından; AK Parti Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, İYİ Parti Milletvekili Metin Ergun, CHP Milletvekili Suat Özcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Muğla Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Serkan Ayközen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Veteriner Hekim Hacı Koç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz birer konuşma gerçekleştirdiler.
Protokol konuşmalarından ardından fakülte öğrencilerinden oluşan müzik grubu, davetlilere müzik keyfi sunarken, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Folklor ekibi ise halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Folklor ekibinin gösterisinin sona ermesinin ardından, Milas Veteriner Fakültesi öğrencilerinin beyaz önlük giyme törenine geçildi. Gruplar halinde sahneye çağrılan öğrencilere, protokol üyeleri tarafından önlükleri giydirilip, stetoskopları teslim edildi.
Tören, tüm öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesinin ardından protokol üyeleriyle toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.