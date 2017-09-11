Milas’ta voleybol turnuvası başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Turizm ve Spor Daire Başkanlığının düzenlediği Ege Bölgesi Yıldız Kızlar Özel Voleybol Turnuvası müsabakaları Milas Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Muğla Büyükşehir Belediyespor, Milas Belediyespor, İzmir Dostspor, Denizli Belediyespor, Bodrum Doğuşspor, Aydın Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Yeşil Marmarisspor, Aydın Söke Gençlikspor gibi yıldız kızlar takımlarının katıldığı Bayanlar Yıldız Kızlar müsabakalarına Muğla bölgesi hakemlerinden Turgut Çakmak, Filiz Kın, Burak Köleoğlu, Meliha Tosun, Feride Gökçe, Cengiz Meriç yönetti. Müsabakalar öncesinde salonda yapılan merasimde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Turizm ve Spor Daire Başkanı Ali İnan, turnuvaya katılan takımlara hoş geldiniz dedikten sonra, 8 takımın teknik adamlarına katılım teşekkür plaketi takdim etti. Plaket töreninin ardından müsabakalara geçildi. Günün ilk müsabakalarında Muğla Büyükşehir Belediyespor ile Aydın Söke Gençlikspor takımları karşı karşıya geldi. Konuk takım müsabakayı 3-0 kazandı. Günün ikinci maçında Milas Belediyespor ile Aydın G.H.S.K takımları arasındaki müsabakada gülen taraf, 3-0 ile Aydın takımı oldu.