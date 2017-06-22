Milas’ta yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Milas’ta İ. G. adlı şahsın uyuşturucu madde satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan Milas KOM Grup Amirliği ekipleri çalışma başlatılarak şahsı şehir merkezinde yakalayıp, yapılan üst aramasında ise yaklaşık 50 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

İ.G.’nin Karakuyu Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada da 1 kilogram satışa hazır esrar maddesi, evin civarındaki yapılan aramalarda ise arazide ekili yaklaşık 2 metre boylarında toplam 36 kök hint keneviri ile kurutulmak üzere bırakılan 1 kilogram esrar maddesi de bulunmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen ve 2 kilo 50 gram uyuşturucu madde ve 36 kök hint keneviri ile yakalanan İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.