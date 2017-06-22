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22 Haziran 2017 13:36

Milas’ta yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu madde satacağı belirlenen ve yapılan operasyonla yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas’ta yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

22 Haziran 2017 13:36


Milas’ta İ. G. adlı şahsın uyuşturucu madde satmaya çalıştığı bilgisine ulaşan Milas KOM Grup Amirliği ekipleri çalışma başlatılarak şahsı şehir merkezinde yakalayıp, yapılan üst aramasında ise yaklaşık 50 gram uyuşturucu madde ele geçirilmişti.


İ.G.’nin Karakuyu Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada da 1 kilogram satışa hazır esrar maddesi, evin civarındaki yapılan aramalarda ise arazide ekili yaklaşık 2 metre boylarında toplam 36 kök hint keneviri ile kurutulmak üzere bırakılan 1 kilogram esrar maddesi de bulunmuştu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen ve 2 kilo 50 gram uyuşturucu madde ve 36 kök hint keneviri ile yakalanan İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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