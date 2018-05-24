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24 Mayıs 2018 21:39

Milas’ta yangın

Muğla Milas’a bağlı İçmeler Mahallesi’nde meydana gelen yangında, saman balyaları yandı.

Milas’ta yangın

24 Mayıs 2018 21:39


Milas’ın İçmeler Mahallesi’nde, bugün akşam saatlerinde meydana gelen yangında saman balyaları bir anda alev aldı.


Edinilen bilgiye göre; İçmeler Mahallesi’nde Yaşar Sırım isimli vatandaşa ait 2 bin saman balyası bugün akşam saatlerinde aniden alev aldı. İşçilerin, öğle saatlerinde içtiği sigaraların izmaritlerini atmasıyla içten içe samanların yandığı ve akşam saatlerinde yangının büyüdüğü öne sürüldü.


Yangın yerine; 3 itfaiye aracı, jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.




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