Milas’ta yangın paniği

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, büyüme tehlikesi olan yangını söndürmek için büyük çaba harcadı. Bu sırada gökyüzüne yükselen alevler ve duman, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan doğaya dökülen çöplerin oluşturduğu kirlilik dikkat çekti.