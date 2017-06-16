Milas’ta yangın tankeri dağıtımı devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Milas ilçesinde kırsalda bulunan 116 mahallede meydana gelebilecek yangınlara ilk müdahalenin yapılabilmesi için yangına ilk müdahale tankeri dağıtımı itfaiye istasyonlarımızın konumları ve ulaşım süreleri de değerlendirilerek yapılıyor. İtfaiyenin yapmış olduğu bu çalışma sonrasında yangınlara ulaşım süresinin daha da minimum seviyeye indirerek oluşabilecek yangınların önüne daha kısa sürede geçmeyi hedefliyor.

Milas ilçesinde tüm itfai olaylar için Merkez Grup Amirliği ve 3 ayrı istasyon olmak üzere 4 istasyondan itfaiye hizmetleri veriliyor. Ayrıca daha önce dağıtımı yapılan yangına ilk müdahale tanker sayısını Kalınağıl, Ulaş ve Dörttepe Mahallelerini de ekleyerek 22 olan tanker sayısını 25’e çıktı.

Yangına ilk müdahale tankeri dağıtımları sırasında mahalle sakinlerine yangın çıkış sebepleri, yangın çıkmaması için ne gibi önlem almaları gerektiği ve bir yangın çıktığında nasıl müdahale edebilecekleri konusunda eğitimler veriliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “İtfaiye olarak 13 İlçede Grup Amirliği ve 27 istasyon olmak üzere 40 farklı noktadan olaylara müdahale etmekteyiz. Ayrıca coğrafi yapımızın dağınık ve kırsal mahallelerimizin fazla olması sebebiyle yangına ilk müdahale tankeri dağıtımı yaparak yangınlara ulaşım süremizin ve oluşabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirgemeyi hedeflenmekteyiz. Vatandaşlarımız da yangın konusunda bilgilendiriyor ve yangına ilk müdahalenin önemini vurguluyoruz. Tanker dağıtım çalışmamız gerekli görüldüğü durumlarda uygun mahallelere verilmeye devam edecektir” denildi.