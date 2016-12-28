Milas’ta yangına vatandaşlar müdahale etti

Muğla Milas’ın Kargıcak Mahallesi’ndeki orman yangını, vatandaşların erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, bir vatandaşın zeytinlik temizliği için yaktığı ateş, daha sonra ormanlık alana sıçradı. Yangına çevredeki vatandaşların yanı sıra, bölgede bir görev için bulunan TEİAŞ ekipleri müdahale etti. Yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi. Hızla olay yerine gelen ekipler, yangına arazözlerle müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, 0,1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.