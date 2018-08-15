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15 Ağustos 2018 17:29

Milas’ta yaralı bulunan şahıs hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan bir işyerinde göğsünden silahla vurulmuş ve yaralı halde bir kişi bulundu.

Milas’ta yaralı bulunan şahıs hayatını kaybetti

15 Ağustos 2018 17:29

Şahıs, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay Milas’ın Gümüşlük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1978 doğumlu Taner Öner, göğsünden silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Göğsünden ağır yaralı olan Taner Öner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayın gerçekleştirildiği düşünülen silahta işyerinde bulunurken, emniyet güçleri Öner’in ölüm sebebini araştırıyor.




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