Milas'ta 'Yaşam için kısa bir mola' uygulaması

İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması, hız ve emniyet kemerinin etkin bir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla başlatılan ‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola' projesi kapsamında Muğla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Milas-Bodrum karayolu üzerinde yeralan Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde gerçekleştirilen uygulamaya, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, Muğla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun, Milas Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri İbrahim Yolcu da katıldı.

Trafik kazalarına neden olan kural ihlalleri konusunda araç sürücülerini uygulamalı olarak bilgilendirerek, davranış değişikliği sağlanması amacıyla yapılan uygulamada trafik ekiplerince, kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerini aracıyla birlikte özel hazırlanmış, üstü ve çevresi kapalı ‘Yaşam Tüneli'ne alınarak, ses ve görüntü sistemleri vasıtasıyla kısa film gösterimi izlettirildi. Sürücülerin soruları, eğitici trafik personeli tarafından cevaplanıp, ihlal ettiği trafik kuralının sonuçları hakkında bilgilendirilirken, yaptığı davranışın yanlış olduğuna ikna olduktan sonra herhangi bir cezai işlem uygulanmadan yoluna devam etmesi sağlandı.

Projenin yerinde bir uygulama olduğunu ifade eden araç sürücüleri, “Bu uygulama, görsel ve işitsel araçlar kullanılarak, emniyet kemeri takmadığımızda başımıza gelecek olaylar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı. Proje sayesinde trafikte daha dikkatli olacağız. Uygulamayı hayata geçiren yetkililere teşekkür ediyoruz” dediler.

Muğla'da ilk olarak Milas'ta yapılan uygulamayı yerinde inceleyen ve proje hakkında açıklamalarda bulunan Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, “Amacımız vatandaşlarımızı cezai yaptırımlarla kurallara riayet ettirmekten ziyade onları kendileri için, yaşamlarının vazgeçilmez olduğunu göstermek adına birebir gerçek hayatta yaşanmış kazaları özel olarak hazırlanan yaşam tüneli olarak adlandırdığımız alanda hazırlanan kısa filmleri izlettiriyoruz. ‘Yaşam İçin Kısa Bir Mola' sloganıyla durdurduğumuz vatandaşlarımızı bu alana alarak kurallara uymalarının ne kadar hayati önem olduğunu ve kurallara uymadıkları taktirde yaşamlarının büyük bir risk altında olduğunu onlara göstermek. Bilimsel araştırmalar şunu göstermiş ki bir insan okuduğu şeyin yüzde 10'unu, dinlediğinin yüzde 20'sini, ama hem okuyup, hem dinlediğinin görsel olarak aldığının yüzde 50'sini unutmuyor. Buradaki amaç da bu görsel hafızayı ve işitsel duyuları kullanarak insanlarda trafik kurallarına uymaları konusunda olumlu davranış değişikliğini sağlayabilmek. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sürücülerimizden de trafik kurallarına tam riayet etmelerini ve kazasız, belasız seyahat etmelerini temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.