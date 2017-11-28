Milas’ta yaşanan göçükte korkulan olmadı

Binada oturanlar itfaiye merdiveni ile evlerden tahliye edilirken, AKUT ve sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmalarında ölü veya yaralı olmadığı tespit edildi.

Milas’ta Aydınlıkevler Mahallesi, Güçsan Sanayi Sitesi yanında meydana gelen göçük nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi, polis ekipleri ve AKUT görevlileri sevk edilirken, enkaz altında kalan olup olmadığını anlamak üzere önce ekipler bir çalışma yaptı, ardından Aydın’a bağlı Kuşadası ilçesinden ’Bob’ isimli arama kurtarma köpeği getirtildi. Bu arada 4 katlı binada oturan ve çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu bina sakinleri, giriş kapısının enkaz altında kalması sebebiyle itfaiye merdiveni ile evlerinden tahliye edildiler.

Arama kurtarma köpeğinin gelmesiyle ikinci kez enkaz altında arama kurtarma çalışması başlatırken, enkaz altında ölü ya da yaralı olmadığının anlaşılması üzerine, iş makineleri vasıtasıyla molozlar temizlenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

İki binadan biri olan ve İla İnşaat firması tarafından inşa edilen binanın müteahhidi Ali Demir, kendi yaptığı binanın yapı denetim firmaları tarafından denetlendiğini, iskân ruhsatının alındığını ve tüm işlemlerin ardından binanın teslim edildiğini belirterek, “Bize ait kısımda tuğladan örülmüş bir duvar yok. Tamamen 30 cm kalınlığında demirli, perde betondan oluşmuş bir duvar vardır. İmara veya projeye aykırı bir durum söz konusu değildir. Tamamen sapasağlam bir bina yapıldı ve sahiplerine teslim edildi. Diğer binanın müteahhidi tarafından yapılan hata nedeniyle maalesef hepimiz mağdur olduk. Çünkü yıkılan bu duvar, istinat duvarının arkasına hiçbir baskı yapılmadan taş duvardan örülmüş bir istinat duvarı olarak görülüyor. Üstüne de toprak dolgu yapılmış” diye konuştu.

Demir, meydana gelen göçük nedeniyle can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Aşırı yağışlar ve deprem

Çevre sakinleri ve olay yerinde incelemelerde bulunan yetkililer, son günlerde meydana gelen deprem ve aşırı yağışların neden olmuş olabileceğini belirtirken, olay mahallinde geniş güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı.