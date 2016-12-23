Milas’ta yavuz hırsız önce motosiklet çaldı sonra zeytin çuvallarını

Muğla’nın Milas ilçesinde bir ikametin bahçesinde bulunan zeytinleri çalmak isteyen kişi vatandaşlar tarafından fark edildi. Yaya olarak kaçan şahsın olay yerinde bıraktığı motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Milas’ta Hacıapti Mahallesi Ihlamur Sokak’ta, Deniz Debre adlı vatandaşın ikamet ettiği adreste ilginç bir hırsızlık girişimi yaşandı.

Evlerinin bahçesinde yer alan, içerinde zeytin bulunan çuvalların tanımadığı bir kişi tarafından taşındığını fark eden Debre, dışarı çıkarak şahsa ne yaptığını sordu. Bunun üzerine şahıs sokağa park ettiği motosikleti bırakarak yaya olarak kaçtı. Debre daha sonra durumu 155’i arayarak polise bildirdi.

Olay yerine gelen emniyet güçleri, şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, şahsın olay yerinde bıraktığı plakasız motosiklet üzerinde inceleme yaptı.

Şase numarasından yapılan sorgulamada motosikletin geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde çalındığı belirlendi.

Çalındıktan sonra boyandığı tespit edilen motosiklet, daha sonra olay yerine çağrılan sahibi Hüseyin Karaman’a teslim edildi.

Motosikleti teslim alan Karaman’ın eşi motosikletin bulunduğuna sevinirken, çalan hırsıza beddua ederek, “inşallah parmakları kesilir” dedi.

Yaşanan olayın ardından zeytinleri çalınan Deniz Debre, çalınan motosikleti bulunan Hüseyin Karaman ve eşi Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Akkent Polis Merkezi’ne giderek ifade verdi.

Olay yerinden kaçan şahsın yakalanması başlatılan çalışmalar devam ediyor.