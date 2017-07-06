Milas’ta yem fabrikasında yangın

Yangın, fabrika çalışanlarına korku dolu anlar yaşatırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Milas - İzmir karayolu üzerinde yer alan bir balık firmasına ait yem fabrikasının değirmen ünitesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevler prefabrik yapıyı sarmadan yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, soğutma çalışması yapıldı.

Fabrika çalışanlarının korku dolu gözlerle izlediği yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmasının ardından yapılan ilk incelemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Çıkan yangında şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.