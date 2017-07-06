Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 23:36

Milas’ta yem fabrikasında yangın

Muğla’nın Milas ilçesinde bir balık firmasına ait yem fabrikasında yangın çıktı.

Milas’ta yem fabrikasında yangın

06 Temmuz 2017 23:36

Yangın, fabrika çalışanlarına korku dolu anlar yaşatırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.


Milas - İzmir karayolu üzerinde yer alan bir balık firmasına ait yem fabrikasının değirmen ünitesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.


Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevler prefabrik yapıyı sarmadan yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu kontrol altına alınıp, soğutma çalışması yapıldı.


Fabrika çalışanlarının korku dolu gözlerle izlediği yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmasının ardından yapılan ilk incelemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.


Çıkan yangında şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:44
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:22
  • İkindi :17:14
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:24
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!