Milas’ta yeni adli yıl törenle başladı

Milas’ta Muğla Barosu Milas İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen törenle birlikte, tatilin sona ermesinin ardından yeni Adli Yıl başladı.

Atapark’ta gerçekleştirilen törene; CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Efe, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Baro Temsilcisi Avukat Fatmanur Selam, Milas Adliyesi’nde görev yapan bazı hakim ve savcılarla avukatlar katıldı.

Milas Adliyesi ve Muğla Barosu çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Milas İlçe Temsilcisi Av. Fatmanur Selam, toplumsal düzenin ve huzurun korunması için eskisinden daha çok dikkatli çalışılması gerektiğine vurgu yaparak: “Yeni umutlarla yeni bir adli yıl başlıyor. Burada toplanan biz adalet emekçilerinin işi her yıl daha da zorlaşıyor. Yetersiz imkânlarla adalet sağlamaya çalışmak hepimizi ziyadesiyle yıpratıyor. Ülkemizdeki sosyal ve ekonomik değişimler, toplumsal düzenin ve huzurun korunması için eskisinden çok daha dikkatli çalışmamızı gerekli kılıyor. Bu adli yılda zorlukların rağmen tüm yargı mensupları olarak üstümüze düşeni fazlasıyla yapmalıyız. Bu adli yılda vatandaşımızın adalete olan güvenini tazelenmelidir. Bu adli yılda yargımız çağdaş, bilimsel düşünceye ve felsefeye açık ama diğer her türlü etkiye sımsıkı kapalı olmalı, bu konuda tek yol gösterici hukukun üstünlüğü ilkesi olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tören çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.