Milas’ta yeni bir dernek daha

Milas’ta, kısa adı MİLOBDER olan Milas Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı adlı yeni bir dernek kuruldu. Burak Toğuç’un başkanlığına seçildiği dernek, amatör balıkçılığa gönül vermiş kişileri bir çatı altında toplamayı amaçlıyor.

Henüz kurulalı birkaç gün olan derneğin başkanı Burak Toğuç; “Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, ilçemizdeki yetkili kurum ve kuruluşlarla diyalog içinde avlak sahalarımızı oluşturmak, var olan yerleri bir düzen altında toplamak, festival ve yarışmalar gibi organizasyonlarla amatör balıkçılığı kadın-erkek, yaşlı-genç herkese sevdirmek istiyoruz.

En önemlisi de derneğimizin sosyal medya üzerinden birçok kişinin bilmediği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 4/2 numaralı amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğ ve 1380 sayılı su ürünleri kanunu hakkında bilgiler vermek ve paylaşımlarda bulunmayı amaçlıyoruz” diyerek, kısa bir zaman sonra derneğin birçok faaliyete imza atacağını vurguladı.

Kurulan derneğin yönetim kurulu üyeleri, şu isimlerden oluşuyor:

Burak Toğuç (Başkan), Eray Kurt (Başkan Yardımcısı), Mehmet Turgay (Sekreter), Ersin Yalçıntaş (Sayman), Nuri Bağcı (Üye), Mert Turgay (Üye) ve İsmail Kurt (Üye).