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09 Ocak 2017 15:11

Milas’ta yeni yıl konseri

Milas’ta yeni yıl konseri

09 Ocak 2017 15:11

Milas Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu yeni yıl konseri verecek.
Muğla Milas’ta 13 Ocak Cuma günü Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda saat 20:30’da düzenlenecek olan konser, şef Ahmet Algur tarafından yönetilecek.
33 kişinin görev alacağı ve 29 şarkının seslendirileceği konser 2 bölümden oluşacak. İlk bölümde Sivas, Silifke,Kahramanmaraş,Kırşehir,Muş,Aydın,Azerbaycan,Giresun yöresinden bir birinden güzel eserler seslendirilecek. 2. Bölümde ise Yozgat,Denizli,Erzincan,Diyarbakır,Eskişehir,Trabzon,Konya, Muğla ve Tokat yörelerinin eserleri Milaslılar için seslendirilecek.
Yapılacak olan etkinliğe tüm vatandaşların davet eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Milas Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğunda görev alan başta Şef Ahmet Algur’a, müzisyenlere ve ses sanatçılarına teşekkür ediyorum. Belediyemiz tarafından ilçemizde birçok alanda kültür ve sanat etkinlikleri düzenlenmekte. Bir birinden değerli dostlarımızın katılımı ile oluşturulan THM Topluluğumuz çalışmalarını yapacakları güzel bir konserle taçlandıracaklar.” dedi.



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