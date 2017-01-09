Milas’ta yılın ilk belediye meclisinde gerginlik yaşandı

Muğla Milas’ta 2017’nin ilk belediye meclisi ekonomi tartışmalarıyla başladı. Belediye Başkanlığının, Milas’taki tüm kültür etkinliklerinin giderlerini önceki yıllarda olduğu gibi kendi bütçesinden karşılamak istemesi AK Parti grubunun “Önce emekçinin maaşlarını ödeyin” tepkisine sahne oldu.

Milas Belediye Meclisi 2017 yılının ilk belediye meclis toplantısını geçtiğimiz Cuma günü Belediye Toplantı ve Düğün Salonunda gerçekleştirdi.

Toplantıda, 20 ana ve 12 ek gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinden bazıları AK Parti ve CHP’li meclis üyeleri arasında tartışmaya sahne oldu.

9-10-11-12-13 ve ek gündem maddeleri içindeki 2’nci Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Bafa Kızlar Bayramı, 8. Nebi Uslu Tiyatro Şenlikleri, 7’inci Uluslar arası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması, Melih Cevdet Anday Şiir Günleri ve Kültür Şenliği etkinliklerinin düzenlenmesiyle ilgili giderlerin belediye bütçesinden karşılanmasıyla ilgili maddeler AK Parti grubunun tepkisini çekti.

AK Parti Grup Başkanı Akyer, belediyenin çalışan maaşlarını bile ödeyemediğinden dem vurarak, daha önceden hazırlanan yazılı soru önergesini yöneltti.

Akyer, soru önergesinde geçtiğimiz haftalarda temizlik işçilerinin gerçekleştirdiği iş bırakma eyleminden de söz ederek, “Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Tokat’ın açıklamalarından bilindiği üzere belediyemizin maddi sıkıntı içerisinde bulunduğunu biliyoruz. Belediyemizin 80 milyon lira civarında bir borcu bulunmakta olup, iş bu nakit sıkışıklığı gerekçe gösterilerek taşeron işçi maaşları yaklaşık 4 ay, kadrolu işçi maaşları yaklaşık 2 ay ve çalışanların 2,5 maaş ikramiye alacağı çalışanlara ödenememiştir. Yaklaşık 4 aydır maaşlarını alamayan temizlik hizmetlerindeki taşeron işçiler, geçtiğimiz günlerde greve gitmiş olup, iş yavaşlatma eylemleri de devam etmektedir. Asgari ücret seviyesindeki maaşlarındaki 4 aydır alamayan temizlik işlerindeki 8 taşeron işçisi geçtiğimiz günlerde basına görüntü ve demeç verdikleri için işten çıkartılmış oldukları söylenmektedir.” dedi.

Buna karşın işçilerin belediye başkanı tarafından ‘beğenmeyen bıraksın’ tarzıyla karşılandığını dile getiren Akyer, “Bu kış-kıyamet günü evinin nafakasını temin etmek için kötü hava şartlarının zorluklarına rağmen temiz bir kentte yaşamamız için emek veren bu emekçiler demokratik yollarla haklarını aramaya kalktıklarında karşılaştığı uygulama ya işten çıkarma şeklinde, ya da 2019’a kadar bu böyle. Beğenmeyen bıraksın! Tavrında bir cevapla karşılaşmaktadırlar.

Belediyemizin çalışanlarına yaklaşık olarak 5 milyon lira civarında bir borcun bulunduğu bir ortamda prensip olarak Milas Belediyesi’nin festival veya kutlama gibi etkinliklerine 31 Mart 2019 tarihine kadar ara verilmesini, iş bu gerekçe ile gündemin 9-10-11-12-13’ncü maddelerinin gündemden çıkarılması yönünde bir karar alınmasını öneriyoruz.” ifadeleriyle teklifte bulundu.

Teklife karşın, ayrı ayrı maddeler CHP ve MHP grubunun kabul, AK Parti grubunun red rengiyle oy çokluğuyla kabul edildi.

“TOKAT: 5 DAKİKA BEKLEDİM, KİMSE TEK KELİME ETMEDİ”

Tokat, Akyer’in soru önergesi karşısında belediye mali durumuna ilişkin daha önce yaptığı açıklamanın benzerini yineleyerek, temizlik işçilerinin eylemine neden olan duruma da açıklık getirdi. Eylem yapılacağını duyunca işçilerle görüşmek için gittiğini, orada 5 dakika boyunca beklediğini ancak kimsenin konuşmadığını aktaran Tokat, “Mağdur olan sadece temizlik işçileri değil, buna rağmen gelen her paradan ilk önce sayıca onlar kalabalık olduğu için onların maaşlarını ödemeye çalışıyoruz. O günlerde bir toplantı yapmak istediler, ben de başkan yardımcılarını ve birim amiri arkadaşımı gönderdim ancak onlar illa ki başkan gelecek demişler ve ben de gittim. ‘Arkadaşlar buraya sizi dinlemeye geldim. Buyurun kim ne söyleyecekse dinliyorum’ dedim. Yaklaşık 5 dakika bekledim, hiç kimse tek kelime etmedi. Bunun üzerine ben bir kez daha durumu açıklayan bir konuşma yaptım ve oradan ayrıldım. Buna rağmen o tatsız hadiseyi yaşattılar. Aslında mağdur olan, cezalandırılan Milas halkıdır. Oysa halkı cezalandıramazsınız. Zaten bu olayın hemen ardından kendilerine maaş ödemesi yapıldı. Sanırım içeride ya bir aylıkları kaldı ya da bir buçuk aylık maaşları. Yani olayın hak arama ile ilgisi yok” ifadelerini kullandı.

Tokat, festivallere ilişkin de, “Büyükşehir Yasası’nın getirdiği yeni bütçe ve düzenlemeler çerçevesinde belediyemizin karşı karşıya kaldığı durum nedeniyle özellikle Milas’ta daha önce yaptığımız büyük bütçeli organizasyonlar, festivalleri artık yapmıyoruz.” dedikten sonra “Bu anlamda eğlence yönünün ön planda olacağı, kültürel-sanatsal ve sportif organizasyonları yapmıyoruz. Bir yasal düzenleme nedeniyle ortaya çıkmış bu durum karşısında hiçbir şey yapmayacağımız anlamı da taşımıyor. Bir şekilde hayat devam ediyor ve gelenekselleşmiş; kültür, sanat, spor ve yöresellik arz eden herhangi bir çalışmayı yok sayamayız. Burada ortaya çıkan bu organizasyonlar büyük maliyetler gerektiren etkinlikler değildir. Bunlar küçük bütçeli organizasyonlardır.” diye konuştu.

ZABITAYA FAZLA MESAİ ÜCRETİ, TİP PROJELER

Gündemde ayrıca belediye başkan yardımcılarına 2017 yılı için ayrılan ödenek de oylamaya sunuldu. Buna göre 1 yıl için iki belediye başkan yardımcısına 7 bin 500’er liralık ödenek tahsis edildi. Başkan yardımcıları, gerekli gördüklerinde bu ödenekten harcama yapabilecek.

Gündemin diğer önemli maddelerinden biri de mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde yapılacak en fazla iki katlı konutların jeoloji etütleri dışında tüm proje işlerinin Milas Belediyesince yapılacak olması ve bunun için vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmeyecek olmasıydı. Uygulamanın 2019 yılında sona ereceği ve 30 Mart 2014 sonrasında o yerleşim alanında ikamet edilme şartı taşıdığı belirtildi.

Gündemde ayrıca, belediyeye bağlı zabıta personelinin fazla mesai ücretlerinin belirlenmesi konusu görüşüldü. Buna göre, zabıtaya bakanlık tarifesinde belirlenene en üst sınır olan 453 liranın fazla mesai olarak ödenmesi kararlaştırıldı.

Belediye Denetim Komisyonu üyeliklerine Ece Gülen, Melih Arslangiray, Ahmet Kılbey, Ejder Üstek ve Zeliha Arpazlı seçilirken, Belediye Sosyal Yardım Komisyonuna da Halil Kocabaşoğlu ile Abdullah Ülgen seçildi.