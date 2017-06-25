Milas’ta yol kontrolünde termostan esrar çıktı

Bu kapsamda Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta termostan esrar çıktı.

Milas’ta vatandaşın huzuru ve Ramazan Bayramı’nın güvenli geçmesi için polis ekipleri tarafından denetimler arttırıldı. Bu kapsamda kentin İzmir yönündeki girişinde bulunan polis kontrol noktasında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Uygulama sırasında Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan aracın sürücüsü S.K.’nın davranışlarından şüphelenen ekipler araç içerisinde detaylı arama yaparken, kahve termosu içerisine gizlemiş yaklaşık 150 gram esrar ele geçirildi.

Araç sürücüsü S.K. daha sonra Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek hakkında işlem yapıldı.