Milas’ta yolcu minibüsü kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

Kazada, araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza, Milas - Ören karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Karacahisar, Çiftlik ve Fesleğen mahallelerinden yolcu aldıktan sonra Milas’a doğru seyreden 56 yaşındaki Osman Demirbaş’ın kontrolündeki 48 TM 6157 plakalı yolcu minibüsü, Beçin Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Orman Deposu Mevkii yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole girerek takla attı.

Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan ve öğretmen oldukları öğrenilen Hüseyin A. (35) ile Esma Ş. (27) ve yolcu Ali A. (72) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.