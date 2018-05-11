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11 Mayıs 2018 14:28

Milas’ta yolcu otobüsü çöp kamyonuna çarptı: 9 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde 23 Nisan Bulvarı’nda seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsü, trafik ışıklarında bekleme yapan Milas Belediyesi’ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Milas’ta yolcu otobüsü çöp kamyonuna çarptı: 9 yaralı

11 Mayıs 2018 14:28

Kazada, otobüste bulunan 9 kişi yaralandı.


Kaza, Milas’ta Balçık Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Milas’tan, Söke istikametine doğru seyir halinde bulunan Ali Özyılmaz (39) idaresindeki 35 EA 673 plakalı çöp kamyonu kavşakta bulunan trafik ışıklarında beklediği sırada, Tamer İçinak (39) idaresindeki 06 FV 7212 plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle çöp kamyonuna arkadan çarptı.


Kazada, otobüs sürücüsü Taner İçinak ve yolculardan Haldun Bozkurt, Elif Altın, Hilal Fatma Altın, Halim Gazi Savaş, Erdal Ertaş, Mustafa Gökpınar, Hülya Batanoğlu ve Hüseyin Yağcı vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla 75. Yıl Milas Devlet ve özel hastanelere sevk edildi.


Meydana gelen kazada otobüste bulunan bazı yolcular şoförün direksiyon başında uyukladığını ileri sürerken, güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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