Milas’ta yolcu otobüsü kayganlaşan yolda kaza yaptı; 13 yaralı

Kazada, araçta bulunan 13 kişi yaralandı.

Milas - Söke Karayolu, TOKİ Kavşağı ve Esan Madencilik arasında meydana gelen trafik kazasında edinilen bilgiye göre; Mürsel Çelebi idaresindeki 04 P 6566 plakalı şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs, havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytinlik arazinin toprak duvarına çarparak yan döndü.

Meydana gelen kazada araçta bulunan İhsan Ç., Muammer A., Murat K., Barış B., Zekiye A., İmdat Y., Vahit A., Serhat D., İkram D., Hiranur K., Kader K., Mehmet T. ve araç sürücüsü Mürsel Çelebi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne ve İzan Sağlık Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.