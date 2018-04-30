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30 Nisan 2018 09:39

Milas’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yaşamını yitirdi.

Milas’ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti

30 Nisan 2018 09:39


Kaza, Milas’ta Atatürk Bulvarı, Meteoroloji Gözlem Sahası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan ilçede müteahhitlik yapan Alper Özler’e, Üçyol’dan şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde bulunan Ç.D. idaresindeki 48 LU 723 plakalı otomobil çarptı.


Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri Özler’e yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özel İzan Sağlık Hastanesi’ne sevk etti. Özler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


Genç müteahhidin ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti. Gözaltına alınan araç sürücüsünün ise kazada yaşamını yitiren Alper Özler’in yakın akrabası olduğu öğrenildi. Müteahhit olan Alper Özler, ilçenin tanınmış simalarından olan serbest muhasebeci Ömer Özler’in oğluydu.




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