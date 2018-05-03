Milas’ta Yörükler göçe hazırlanıyor

Milas Yörük-Türkmen Kültür Derneği, her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği temsili Yörük Göçü etkinliğini, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü bir kez daha gerçekleştirecek. Saat 14.00’ te başlayacak olan temsili Yörük göçüne tüm Milas halkının davetli olduğunu belirten Dernek Başkanı Mevlüt Kiriş, geçmişten günümüze devam eden Yörük geleneğinin bu etkinlikle bir kez daha yaşatılması ve günümüz gençliğine hatırlatılması, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılmasının amaçlandığını söyledi.

Başkan Kiriş ise, “Biz Yörükler, doğal yaşamın içinde doğmuş, büyümüş ve günümüz koşullarında da mümkün olduğu kadar yaşamaya çalışanlarız. Bölgemizde bu yaşam tarzını tam olarak bilmeyen, hiç görmemiş olan insanlarımız var. Düzenlediğimiz bu tür sosyal etkinlikle bir yandan bu kültürü günümüz kuşaklarına tanıtırken, diğer yandan da gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmayı amaçlıyoruz. 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 14’te dernek binamızın önünden başlayacak olan kent merkezinin bazı bölümlerinde devam edecek etkinliğimiz aynı akşam saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi (Amfi Tiyatro’da) kültür gecemizle son bulacak. Etkinliğimize tüm Milaslı hemşehrilerimiz davetlidir” diye konuştu.