Milas’ta Yörükler yeni bir dernek kurdu

Kurulan yeni derneğin, mevcut derneğe rakip ya da alternatif olarak kurulmuş bir dernekten öte Yörük Türkmenlerin yaşam biçimlerini bugünkü nesillere aktarma ve gelecek kuşakların da bu kültürden haberdar olmalarını sağlamak olduğu belirtildi.

Milas’ta dernek binasında düzenlenen bir basın toplantısıyla resmi kuruluşunu ilan eden dernek yöneticileri, basın toplantısı öncesinde kurban keserek dernek hizmet binasının açılışını ve ilk yönetim kurulu toplantısını yaparak, görev dağılımını belirlediklerini söylediler.

Derneğin ilk kurucu başkanı olan Erkan Turgut, yaptığı açıklamada dernek olarak sadece Yörüklere değil, kapılarını tüm Milas halkına açtıklarını belirterek şunları söyledi:

“Milas Yörük Obaları Kültür Derneği, eğitim-kültür ve sanat gibi farklı bir alanda faaliyet gösteren derneklere bir ilave olarak kurulmuştur. Bildiğiniz gibi ilçemizde daha önceden kurulmuş bir derneğimiz var. Bugüne kadar Yörük kültürünü anlatma, gelecek kuşaklara aktarma gibi ilçemize, bu anlamda önemli katkılarda bulunmuşlardır. Kendilerine vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz.

Kurulmuş olan yeni dernek, mevcut derneğe rakip ya da alternatif olarak kurulmuş bir dernekten öte Yörük Türkmenlerin yaşam biçimlerini, kendi kültürlerine bakış açılarını bugünkü nesillere aktarma ve gelecek kuşakların da bu kültürden haberdar olmalarını sağlamayı amaçlayan bir dernek olacaktır.

Binlerce yıllık bir geleneği bugüne taşımak, yaşatmak ve gelecek nesillere Yörüklerin hayatlarından kesitler sunmak hepimizin görevidir. Bulunduğumuz coğrafya, Yörük-Türkmen geleneğinin olanca hızıyla yaşatıldığı bir coğrafyadır. Bugün yaşadığımız bölgede bir asra yaklaşan ömürleriyle bizlere bu kültürü aktaracak çok değerli büyüklerimiz var. Onlarla bir araya gelmek, onların günlük yaşamlarını bugünün genç kuşaklarına aktarmak istiyoruz.

Bu derneğin kapıları sadece Yörüklere açık olmayacak. Bu dernek aynı zamanda tüm Milaslı hemşehrilerimize, bu kültürü yaşamak ve yaşatmak isteyen herkese hizmet sunacak. Birlikte hareket eden, kültürel etkinlikleri birlikte sunan bir anlayışla bu dernek faaliyetlerini yürütecek.

Hiçbir siyasi parti ile bağlantımız olmayacak. Tüm siyasi partilere eşit mesafede duracağız. Sırtımızı sadece bu kentin insanlarına dayayacak, onlardan güç alacağız. Amacımız, bir makam- mevkii sahibi olmak, bir unvan ya da etiket oluşturmak değil. Bu derneğin temel görevi, ilçemizin kültürel manada dış dünyaya açılan pencerelerinden biri olmaktır.

Bildiğiniz gibi her yıl Antalya başta olmak üzere, Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin birçok yerinde Yörük şenlikleri düzenlenir. Bu etkinliklerle yöre halkına ve farklı bölgelerden gelen konuklara Yörüklerin yaşamları aktarılır. Milas Yörük Obaları Kültür Derneği olarak bizler de bu tür etkinlikleri ilçemize taşımak istiyoruz. Kısa bir süre sonra Milaslıları bu tür etkinliklerle buluşturacağız.

Son olarak siz değerli basın mensuplarımızdan da dernek çalışmalarına katkıda bulunmanızı özellikle rica ediyoruz. Çünkü sizler bu toplumun gözü-kulağı, sesi-soluğusunuz. Sizlerin de bu kent ile ilgili çok kıymetli fikirlerinizin olduğunu düşünüyor, toplumun tüm katmanlarından olduğu gibi sizlerden de destek bekliyoruz.

Derneğimizin kuruluşunu kamuoyuna duyurma anlamında vereceğiniz katkı için de ayrıca teşekkür ediyoruz.”

Yapılan açıklamanın ardından dernek yönetim kurulu üyelerini tanıtan Başkan Turgut; “Derneğimizin ilk yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor: Erkan Turgut (Başkan), Özay Gezgin (Başkan Yardımcısı), Ahmet Karabıyık (Sayman), Süleyman Öner (Genel Sekreter), Mehmet Yılmaz (Üye), Can Helvacıoğlu (Üye) ve Hidayet Kabaçam (Üye)” diyerek, yönetim kurulu üyelerine basın mensuplarına tanıttı.

Yapılan açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dernek Başkanı Erkan Turgut; “Değerli arkadaşlar sizlerin ya da toplumun kafasında herhangi bir soru işareti olmasın. Son derece şeffaf bir yönetim anlayışı ile hareket edecek, ‘ben’ değil ‘biz’ diyen bir yönetim şekli sergileyeceğiz. Bizleri takip edin, neler yapabildiğimizi göreceksiniz” dedi.