Milas'ta yüksekten düşen küçük Mehmet ağır yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde teneffüs vaktinde okul bahçesinde oynayan birinci sınıf öğrencisi yüksek zeminden aşağıya düştü. Talihsiz kazada, ağır yaralanan küçük öğrenci Aydın'a sevk edildi.

Kaza, Milas'ta yer alan Fatih İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 23 Ekim Salı günü okul bahçesinde teneffüs vaktinde oyun oynayan 1. sınıf öğrencisi Mehmet Kırıktaş, bahçede sahne olarak düzenlenen, etrafı demir korkulukla çevrili yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki beton platformdan bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü.

Meydana gelen talihsiz kazada küçük Mehmet başından darbe alarak ağır yaralandı. Durumun, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Mehmet'i 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Küçük Mehmet burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için Aydın'da yer alan daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası olay yerine gelen güvenlik güçleri küçük Mehmet'in nasıl düştüğünü tespit etmek için okulun güvenlik kameralarını incelemeye alırken, okul yönetiminin ise bahçede yer alan tüm demir platformları kaldırtması ise dikkat çekti.