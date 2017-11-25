Milas’ta Zeytin Hasat Şenliği zamanı

Kortej yürüyüşüyle başlan şenlik, Atapark’ta halk oyunları gösterileriyle sürdü. Yapılan konuşmaların ardından şenliğe katkıda bulunanlara plaketleri verilirken, şenlik kurdelesi protokol ve şenlik komitesi tarafından kesildi.

Milas’ta Atapark’tan başlayan ve kent merkezindeki caddelerden geçen kortej, yürüyüşü yine Atapark’ta sonlandırdı. Merkez İlkokulu öğrencileri ve MİFAD Halk Oyunları ekibinin gösterileri büyük alkış alırken; Akbank Bando Takımı harika bir konser verdi.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkan V. Hacı Koç, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve Muğla Valisi Esengül Civelek birer konuşma yaparak, zeytin ve zeytinyağının önemi, markalaşma, kaliteli zeytinyağı üretimi, tanıtım ve pazarlama konusunda önemli açıklamalarda bulundular.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Zeytin Hasat Şenliği Komite üyeleri tarafından şenlik kurdelası kesilerek, 4’ncü Zeytin Hasat Şenliği’ne start verildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek ve tüm protokol üyeleri, Atapark’ta kurulan standları gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Prof. Dr. Canan Karatay; “Sağlıklı yaşayın”

Prof. Dr. Canan Karatay, Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda yaklaşık 45 dakika süren bir konferans verdi. Karatay; dünyanın sağlıklı meyvesinin zeytin, en sağlıklı meyve suyunun ise zeytinyağı olduğuna dikkat çekerek “Zeytinyağını mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Çünkü zeytinyağı demek sağlık demektir. Sağlıklı beslenin ki, sağlıklı ve uzun bir ömür yaşayasınız. Günde en az 30 zeytin tanesi tüketmeniz gerek. Başta meme kanseri olmak üzere tüm kanser çeşitlerini önleyen bir doğal antibiyotikten söz ediyoruz. Kolesterol korkunuz olmasın. Vücuttaki şeker oranını düzenler, günboyu dinç olmanızı sağlar” diyerek, zeytin ve zeytinyağının faydalarını bilimsel çalışmalarla anlattı.

Zeytinyağı tadımı

Muğla Valisi, Prof. Dr. Canan Karatay ve diğer tüm protokol üyeleri, Belediye Toplantı ve Düğün Salonu’nda soğuk sıkım zeytinyağının tadımını yaparak, uzmanlardan kaliteli zeytinyağının tüm özelliklerini öğrendiler.

Zeytin hasadı ve fabrikada soğuk sıkım işlemi

Vali Civelek ve beraberindeki konuklar, Erdoğan Siler adlı yurttaşa ait zeytin bahçesine gerçek, sezonun ilk zeytin hasadını yaptılar. Yapılan hasadın ardından bu kez Uğur Özen’e ait zeytinyağı fabrikasına geçerek, soğuk sıkım işlemine tanık oldular. Vali Civelek ve beraberindekiler ardından, Özen Zeytinyağı Fabrikası’na ait bahçede zeytin fidanı diktiler.

Bu sene dördüncüsü düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği’nin ilk günü, Ada Grubunun Atapark’ta verdiği konser ile son buldu.