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02 Haziran 2018 15:15

Milas’ta zeytinlik alanda yangın çıktı

Muğla Milas’a bağlı Güllük Mahallesi yol ayrımının bulunduğu noktadaki zeytinlik alanda yangın başladı.

Milas’ta zeytinlik alanda yangın çıktı

02 Haziran 2018 15:15

Şiddetli rüzgârla birlikte büyüme riski bulunan yangına müdahale ediliyor.


Milas’a bağlı Güllük Mahallesi yol ayrımına yakın mevkideki zeytinlik alanda yangın başladı. Gökyüzüne yükselen dumanları görev vatandaşların, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasıyla Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi bölgeye sevk edildi. Öte yandan hemen yangın alanına sevk edilen Muğla Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Grup Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri de şiddetli rüzgârla büyüme riski bulunan yangını söndürmek için çalışmalara destek veriyor.


Bölgedeki vatandaşlar ise traktörlerle getirdikleri su tankerleriyle yangına müdahalede bulunuyor.




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