Milas’ta zeytinyağlı yemekler geçidi yaşandı

Karadenizli müzik grubu Koliva’nın konseriyle taçlanan etkinliğe katılanlar, zeytinin diyarı Milas’tan, bir birinden güzel şarkılarla çayın diyarı Karadeniz’e duygusal bir yolculuk yaptı.

4. Zeytin Hasat Şenliği, geçtiğimiz pazar günü sabah düzenlenen sağlık yürüyüşüyle devam etti. Protokolün katılımıyla düzenlenen yürüyüşün ardından Atapark’taki etkinlikler başladı. Resim atölyesi, baskı atölyesinin ardından Kaymakam Arslan başkanlığındaki protokol üyeleri, stant açan firma ve STK temsilcilerine teşekkür belgesi takdim etti.

Şenliğin en renkli anları olan yemek şov ve zeytinyağlılar yarışması ise büyük ilgi gördü. İlk önce sahneye AREGALA Gastronomi Federasyonu üyesi şefler çıktı ve ısırgan otlu, peynirli çipura balığı pişirerek şov yaptılar. Sınır Tanımayan Şefler Derneği ve Aragela Türkiye Başkanı Ahmet Çetin’in sunumuyla sahneye çıkan şefler, şovlarında zeytin ve zeytinyağı kullanarak ülkelere özgü pişirme teknikleri ve yemekleri bilgi verdi.

İlgiyle takip edilen yemek şovunun ardından ilçedeki 20 mahallenin katılımıyla düzenlenen Mahalleler Arası Zeytinyağlı Yemek Yarışması başladı. Meydanda kurulan stantlarda; yaprak sarma, ot kavurma, keşkek gibi çeşit çeşit zeytinyağlı yemeklerini sergileyen hanımlar, etkinliğe renk kattılar. Zeytinyağlılar şölenine dönüşen yarışmada görev alan şefler ve Milas Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Başkanı Yrd. Doç. Süleyman Öner, değerlendirme seçim yapmakta zorladı.

Yarışma jürisinde yer alan ve tatlı üzerine çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Eğitmen Şef Elif Çıtak, özellikle zeytinyağlı tatlıların çok dikkat çekici olduğunu belirterek şunları kaydetti: “ Tattığım farklı tatlılar oldu. Zeytinyağlı baklava vardı. Nişastadan yapılan bir kavurma vardı. Çeşitli otlar vardı Ege Bölgesi’nin verdiği bir atmosferle sanırım, büyük olasılıkla dağlardan topladıkları Buradaki en vurucu noktası tatlı üzerinde de zeytinyağlı yapılması beni gerçekten etkiledi bir şef olarak”

Şeflerin oylamasıyla sonucu; yarışmanın birincisi Cumhuriyet Mahallesi ekibi, her yıl ödül alan Ören Mahallesi ikinci ve yarışmaya ferdi olarak katılan Fatma Çeliker ise üçüncü oldu. Yarışmada dereceye girenler, çeyrek altınla ödüllendirildi.

Zeytinyağlı yemek yarışmasının amacının kültürel değerleri korumak, gelecek nesillere taşımak ve zengin Milas mutfağını dünyaya tanıtmak olduğunu ifade eden Milas Kaymakamı Eren Arslan, “Çeşit çeşit otlardan harmanlanmış ve zeytinyağıyla pişirilmiş enfes yemeklerle vatandaşlarımızı buluşturduk. Milas mutfağı denemeye değer yemekleriyle turistleri bekliyor.” dedi.

Şenliğe katılan vatandaşlar, yemek yarışmasının ardından sahne alan Karadenizli müzik grubu Koliva’nın birbirinden güzel şarkılarıyla coştu.