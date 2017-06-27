Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2017 00:50

Milas’ta ziraat alanında başlayan yangın ormanı yaktı

Muğla’nın Milas ilçesinde ziraat alanında yangın çıktı.

Milas’ta ziraat alanında başlayan yangın ormanı yaktı

27 Haziran 2017 00:50

Kısa sürede makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın 2 saat boyunca havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınabildi.


Milas’a bağlı Kafaca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ziraat alanında yangın çıktı. Ziraat alanında başlayıp makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına 1 helikopter ve 1 uçak havadan, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 30 işçi karadan müdahale etti.


Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan yangında zarar gördü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 3 ŞEVVÂL 1438
  • 27 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:37
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!