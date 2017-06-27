Milas’ta ziraat alanında başlayan yangın ormanı yaktı

Kısa sürede makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangın 2 saat boyunca havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınabildi.

Milas’a bağlı Kafaca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ziraat alanında yangın çıktı. Ziraat alanında başlayıp makilik ve ormanlık alana sıçrayan yangına 1 helikopter ve 1 uçak havadan, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 30 işçi karadan müdahale etti.

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan yangında zarar gördü.